Italgas, nuovo nome brand Grecia sarà “enaon”

– Si chiamerà “enaon” il nuovo brand della rete che fa capo a Depa Infrastructures, la società greca acquisita un anno e mezzo fa dal Gruppo Italgas , con un simbolo che ricorda quello dell’infinito. E’ quanto emerso alla conferenza stampa organizzata dal Gruppo Italgas ad Atene, per illustrare i risultati del primo anno e mezzo di investimenti realizzati.

“Vogliamo essere un faro che illumina il futuro dell’energia, ma vogliamo anche fornire energia ad un prezzo accessibile“, ha affermato l’Amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo, spiegando il signiìficato della scelta del nome.

“ena” in greco vuol dire “uno” – ha spiegato il manager – che ricorda in qualche modo l’unione dei Dso precedenti in uno ed è testimone del nostro impegno in Grecia. La parola “on” significa “essere” che sta a indicare la volontà di mettere sempre al centro l’essere umano.