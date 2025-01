Italferr: Offerte di Lavoro a Tempo Indeterminato per Milano, Roma e Napoli

Italferr, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha pubblicato un annuncio di lavoro per nuove assunzioni. L’obiettivo è trovare assistenti professionali da inserire nei cantieri di diverse città italiane, incluse Roma, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino e Verona. Le nuove assunzioni riguarderanno il Nord, il Centro e il Sud Italia.

I candidati selezionati si occuperanno di attività cruciali come il controllo degli interventi infrastrutturali, il coordinamento degli operai e la gestione della documentazione contabile e formale. Per partecipare alla selezione, le domande devono essere inviate entro venerdì 7 febbraio 2025.

Tra i requisiti richiesti ci sono un diploma di istituto tecnico o una laurea triennale/magistrale in architettura, ingegneria edile, ingegneria civile e ambientale, ingegneria elettrica, elettronica, delle telecomunicazioni e dei trasporti. È necessaria anche una pregressa esperienza nella mansione. Inoltre, è fondamentale una buona conoscenza del Pacchetto Office e di altri sistemi operativi, nonché una buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a effettuare frequenti trasferte.

Italferr offre condizioni di lavoro vantaggiose, tra cui un contratto a tempo indeterminato, stipendio commisurato alla seniority, welfare integrativo e assicurazione sanitaria. Ulteriori dettagli riguardanti i requisiti, le posizioni disponibili e le condizioni di lavoro possono essere trovati sul sito ufficiale del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Questo annuncio rappresenta un’importante opportunità per professionisti del settore ingegneristico e architettonico, poiché permette di lavorare in diversi cantieri e di contribuire attivamente alla realizzazione di infrastrutture cruciali in Italia. Le posizioni offerte potrebbero attrarre giovani laureati e professionisti con esperienza, che desiderano un contratto stabile e un ambiente di lavoro dinamico e stimolante nel settore delle costruzioni e infrastrutture.