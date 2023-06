ITA Airways: ok Corte dei conti all’accordo Tesoro-Lufthansa

– La Corte dei Conti ha registrato l’atto di approvazione dell’accordo per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways a Deutsche Lufthansa. Il contratto già firmato dal Mef, dalla compagnia tedesca e da Ita prevede per il biennio 23-24 il raggiungimento dei seguenti obiettivi: Lufthansa acquisirà una partecipazione pari al 41% del capitale sociale di Ita Airways a fronte di un investimento di 325 milioni di euro. Il piano industriale 2023-2027 condiviso tra Mef e Lufthansa prevede una crescita dei ricavi dai 2,5 miliardi di euro attesi quest’anno a 4,1 miliardi di euro previsti per il 2027.

L’accordo fra il MEF e Lufthansa per la vendita di una quota della compagnia di bandiera ITA Airways era stato firmato lo scorso 25 maggio. Nell’occasione il ministro Giorgetti aveva dichiarato “con questo governo si scioglie un nodo che da trent’anni condiziona il mercato del trasporto aereo in Italia. Siamo convinti che questa decisione permetterà al mercato aereo di svilupparsi nell’interesse dell’Italia”.

“L’accordo porterà a una situazione vantaggiosa per l’Italia, ITA Airways e Lufthansa Group. È una buona notizia per i consumatori italiani e per l’Europa, perché una ITA più forte rafforzerà la concorrenza nel mercato italiano”, aveva affermato Carsten Spohr, amministratore delegato di Deutsche Lufthansa, aggiungendo “come parte della famiglia del Gruppo Lufthansa, ITA può trasformarsi in una compagnia aerea sostenibile e redditizia, collegando l’Italia con l’Europa e il mondo. Allo stesso tempo, questo investimento ci consentirà di continuare la nostra crescita in uno dei nostri mercati più importanti”.

Il Piano di sviluppo: più aerei, più persone, più collegamenti

Come detto, MEF e Lufthansa hannocondiviso un piano industriale della compagnia che prevede una crescita di ricavi da 2,5 miliardi di euro attesi per quest’anno a 4,1 miliardi di euro previsti nel 2027. La strategia di sviluppo di Ita Airways continuerà a essere condivisa tra i due azionisti MEF e Lufthansa.

Prevista anche la crescita e il rinnovo della flotta, che nel 2027 conterà su 94 aeromobili rispetto ai 71 attuali, con un’età media di cinque anni, e garantirà l’ottimizzazione dei consumi e dell’impatto ambientale. L’organico, per il quale è prevista quest’anno una crescita fino a 4.300 dipendenti per effetto delle 1.200 assunzioni in corso di finalizzazione, salirà a oltre 5.500 unità al termine del Piano.

La strategia di ITA Airways è di affermarsi come protagonista tra i full service carrier nei tre settori intercontinentale, internazionale e domestico, con un’attenzione particolare al traffico di lungo raggio. Questo riposizionamento strategico permetterà inoltre di alimentare al meglio il traffico dell’hub di Roma Fiumicino, che andrà così a inserirsi con un ruolo centrale nel modello multi-hub del Gruppo Lufthansa.

ITA Airways continuerà ad essere la Compagnia di riferimento del Paese e a rappresentare orgogliosamente l’Italia in tutto il mondo, garantendo collegamenti all’interno del Paese e con il resto del mondo, a supporto dello sviluppo dei flussi turistici e di business.