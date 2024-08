ITA Airways inaugura rotta Fiumicino-Gedda e allarga network verso l’Arabia Saudita

– Inaugurando il il nuovo volo diretto da Roma Fiumicino verso Gedda, la seconda destinazione nello Stato arabo dopo Riyadh, ITA Airways espande ulteriormente la propria presenza in Arabia Saudita. Presenti alla cerimonia del taglio del nastro presso il Terminal E dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO di Volare; Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma; Susann Kern, Country Manager Italy di Saudi Tourism Authority; Faisal Abdullah Aldawood, Capo Ufficio del Cerimoniale dell’Ambasciata del Regno di Arabia Saudita; Carlo Baldocci, Ministro plenipotenziario in servizio presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e Ambasciatore designato a Riyadh; Ascenzo Forte, Responsabile Direzione Relazioni istituzionali e Comunicazione di ENAC e Raffaello Biselli, Assessore Commercio e Mercati, attività produttive e Suap del Comune di Fiumicino.

“Siamo lieti di inaugurare il nostro primo volo diretto da Roma Fiumicino a Gedda, che rafforza la nostra presenza in Arabia Saudita, mercato in fortissima crescita – ha dichiarato Limosani –. Questa nuova apertura fa seguito all’avvio del collegamento diretto per Riyadh dello scorso giugno e si inserisce nell’attuale espansione del nostro network estivo, che vanta ottimi risultati in termini di prenotazioni. Il nuovo volo, operato con il nostro nuovo A321neo, consentirà di ampliare il network di medio raggio e di potenziare gli scambi commerciali e culturali tra la Penisola Arabica e l’Italia, oltre a garantire connessioni con la nostra rete di destinazioni raggiungibili dal nostro hub di Roma Fiumicino”.

“Dopo un 2023 con livelli record di crescita, il mercato dell’Arabia Saudita continua a registrare performance molto positive – ha dichiarato Bassato –. Nel primo semestre del 2024, infatti, il traffico da Roma Fiumicino è cresciuto di un ulteriore +34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con flussi addirittura quintuplicati rispetto al 2019. Confidiamo che l’avvio di questo nuovo collegamento di ITA Airways per Gedda contribuirà a rafforzare il trend di sviluppo in atto, a pieno beneficio della mobilità tra l’Italia e l’Arabia Saudita, ampliando peraltro le opportunità di interconnessione verso le altre destinazioni internazionali offerte direttamente dal nostro hub, con un riferimento particolare alla crescente offerta di ITA Airways sul mercato americano”.

Il collegamento appena avviato opera con tre frequenze settimanali, con partenza da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e sabato alle 15:05 e arrivo a Gedda alle 21:10 ora locale e partenza dall’Aeroporto Internazionale di Gedda King Abdulaziz il mercoledì, venerdì e domenica alle 3:30 ora locale e arrivo a Roma Fiumicino alle 7:00 del mattino successivo.

Il nuovo collegamento viene operato con Airbus A321neo di nuova generazione e tecnologicamente avanzato. L’A321neo è l’aeromobile più grande della famiglia A320neo di Airbus e offre autonomia e prestazioni di assoluto livello. Efficiente e silenzioso, il nuovo A321neo vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 20% e consente una riduzione del 50% dell’impatto acustico rispetto agli aerei di precedente generazione nella sua categoria. Si tratta del primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class 12 posti, Premium Economy 12 posti ed Economy 141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy. Gli interni di cabina, interamente disegnati da Walter de Silva, incarnano perfettamente l’eleganza e lo stile tipicamente italiani.

Con l’introduzione del nuovo volo diretto per Gedda, ITA Airways opererà 57 destinazioni nell’attuale stagione estiva, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Inoltre, durante il picco estivo, la compagnia volerà verso altre 12 destinazioni stagionali, selezionate tra le più popolari località turistiche del Mediterraneo.

Questa estate segna una stagione di significativa espansione per ITA Airways sia nelle rotte di medio che di lungo raggio. Ad oggi, le nuove destinazioni inaugurate includono Chicago e Toronto in Nord America, Riyadh e Gedda in Arabia Saudita e Accra e Dakar nell’Africa Subsahariana. Nella prossima stagione invernale seguiranno nuove rotte già annunciate nel continente asiatico: Dubai il 27 ottobre e Bangkok il 16 novembre.