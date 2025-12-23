Ita Airways e Volotea in Sardegna

Ita Airways, nata dalle ceneri di Alitalia, ha presentato un’offerta congiunta con la compagnia aerea spagnola Volotea per la gara della continuità territoriale in Sardegna. L’accordo riguarda le rotte Cagliari-Fiumicino e Olbia-Linate, che offriranno voli a prezzi scontati, sussidiati dal pubblico, riservati ai residenti sardi. Questa collaborazione tra le due compagnie aeree desta sorpresa, in quanto Ita Airways sembra aver stretto un’alleanza con Volotea, piuttosto che con una compagnia aerea più grande come Lufthansa. La decisione di presentare un’offerta congiunta per la gara della continuità territoriale in Sardegna potrebbe avere ripercussioni significative per il mercato aereo della regione.