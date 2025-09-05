IT4LIA AI Factory, il futuro dell’IA in Italia e Europa

È stata lanciata ufficialmente l’IT4LIA AI Factory, una delle prime piattaforme europee dedicate all’intelligenza artificiale. L’inaugurazione si è svolta presso il DAMA Tecnopolo di Bologna, con la presenza di figure significative come la Vicepresidente della Commissione Europea, Henna Virkkunen, e il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Durante l’evento, è stata visitata l’infrastruttura del Tecnopolo, dove sono collocati supercomputer e sistemi di cloud computing che supporteranno il progetto.

IT4LIA AI Factory è concepita per promuovere l’adozione dell’intelligenza artificiale in vari settori, tra cui l’agroalimentare e la cybersicurezza. Sarà dotata di un supercomputer ottimizzato per l’IA e offrirà un modello di accesso semplificato ai dati e ai servizi, facilitando la collaborazione tra ricerca e imprese.

L’investimento totale per il progetto si attesta attorno ai 420 milioni di euro, sostenuto dalla Commissione Europea e dal Governo italiano, in partnership con istituzioni regionali e nazionali. Questo progetto segna un passo significativo verso la sovranità tecnologica dell’Italia, posizionandola come un hub strategico per l’innovazione.

Il DAMA Tecnopolo, ubicato in un’area riqualificata di Bologna, ospita organismi scientifici e rappresenta un punto di riferimento per il supercalcolo e i big data in Europa. La Regione Emilia-Romagna continuerà a investire in questa infrastruttura, garantendo un supporto alle sfide della transizione digitale e allo sviluppo competitivo del territorio.