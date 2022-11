It Takes Two, il premiato co-op di EA arriva su Switch

Electronic Arts Inc. ha pubblicato It Takes Two, vincitore di oltre 90 premi tra cui The Game Awards e DICE’s Game of the Year, su Nintendo Switch. Sviluppato da Hazelight Studios, vincitore di un premio BAFTA, ottimizzato per Nintendo Switch dal veterano studio Turn Me Up Games e pubblicato sotto l’etichetta EA Originals, questa uscita porta sull’ibrida Nintendo l’esperienza co-op di It Takes Two. La versione per Nintendo Switch presenta nuove voci fuori campo in giapponese, francese, tedesco e spagnolo, oltre a sottotitoli in più lingue. “It Takes Two è nato come un appassionante progetto che Hazelight ha impiegato anni a perfezionare e il nostro team è onorato dalla crescita della nostra vivace community nel corso dell’ultimo anno. Con la versione per Nintendo Switch, possiamo dare il benvenuto a nuovi giocatori nel magico mondo del gioco”, ha dichiarato Josef Fares, fondatore e direttore del gioco di Hazelight Studios. “Turn Me Up Games è riuscita a portare il mondo coinvolgente di It Takes Two su Nintendo Switch”.

“Come fan di It Takes Two e di Hazelight, abbiamo prestato molta attenzione nell’offrire questo amato e pluripremiato titolo e il suo spirito avventuroso a nuovi giocatori su Nintendo Switch”, ha dichiarato Scott Cromie, produttore esecutivo di Turn Me Up Games. “Ci è piaciuto molto collaborare con il team di Hazelight e siamo entusiasti che i giocatori possano sperimentare l’incredibilmente divertente co-op di It Takes Two, anche in movimento”. Il titolo permette ai giocatori di calarsi nei panni di Cody e May, due esseri umani intrappolati dopo che un incantesimo li ha trasformati in bambole, il tutto incontrando sfide ridicole dietro ogni angolo. It Takes Two è disponibile in fisico e in digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Origin, EA App e Steam) al prezzo di 39,99 euro.