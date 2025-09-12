22.5 C
IT Salesforce Developer Expert

Il Salesforce Developer Expert, riportando direttamente all’IT Markets Business Application Manager, contribuirà allo sviluppo e alla personalizzazione della piattaforma Salesforce all’interno della nostra organizzazione.

Responsabilità Chiave:

  • Configurazione di oggetti, campi, page layout, record type, flussi, profili e ruoli utenti
  • Scrittura e correzione di codice Apex, Visualforce, LWC (Lightning Web Components)
  • Automazioni avanzate non gestibili via Flow
  • Sviluppo di trigger, classi, batch job
  • Integrazione con API esterne (es. ERP, portali clienti, IoT)
  • Partecipazione all’analisi, progettazione e implementazione di nuovi progetti CRM
  • Garanzia di performance, scalabilità e sicurezza delle soluzioni sviluppate
  • Supporto quotidiano agli utenti

Requisiti Richiesti:

  • Laurea in Ingegneria Informatica o equivalenti
  • Esperienza pratica di almeno 2 anni nello sviluppo su Salesforce
  • Certificazioni: Salesforce Platform Developer I e/o II
  • Attitudine proattiva
  • Autonomia operativa
  • Buone capacità analitiche

Se sei interessato, inviaci il tuo cv e unisciti al nostro team!


