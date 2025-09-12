IT Salesforce Developer Expert

Il Salesforce Developer Expert, riportando direttamente all’IT Markets Business Application Manager, contribuirà allo sviluppo e alla personalizzazione della piattaforma Salesforce all’interno della nostra organizzazione.
Responsabilità Chiave:
- Configurazione di oggetti, campi, page layout, record type, flussi, profili e ruoli utenti
- Scrittura e correzione di codice Apex, Visualforce, LWC (Lightning Web Components)
- Automazioni avanzate non gestibili via Flow
- Sviluppo di trigger, classi, batch job
- Integrazione con API esterne (es. ERP, portali clienti, IoT)
- Partecipazione all’analisi, progettazione e implementazione di nuovi progetti CRM
- Garanzia di performance, scalabilità e sicurezza delle soluzioni sviluppate
- Supporto quotidiano agli utenti
Requisiti Richiesti:
- Laurea in Ingegneria Informatica o equivalenti
- Esperienza pratica di almeno 2 anni nello sviluppo su Salesforce
- Certificazioni: Salesforce Platform Developer I e/o II
- Attitudine proattiva
- Autonomia operativa
- Buone capacità analitiche
Se sei interessato, inviaci il tuo cv e unisciti al nostro team!
