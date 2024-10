IT-Alert Campi Flegrei oggi, test in Campania: programma, come opera

Oggi, i cittadini della Regione Campania possono partecipare a un test di allontanamento assistito dalle zone rosse, come indicato dai rispettivi comuni. Questo evento rappresenta una simulazione reale del piano di evacuazione delle aree a rischio. Le persone coinvolte verranno trasferite dalle aree di Attesa, designate dai Piani Comunali di Protezione Civile, verso le aree di Incontro situate al di fuori della zona rossa.

Le aree di Attesa sono i punti di raccolta da cui, in caso di emergenza, i cittadini possono iniziare il processo di evacuazione verso le Regioni gemellate. Per questa esercitazione sono state attivate 13 aree di Attesa, suddivise come segue: quattro a Napoli, due a Pozzuoli, due a Bacoli, una a Monte di Procida, due a Quarto, una a Marano e una a Giugliano. Le aree di Incontro, invece, si trovano nel territorio regionale e sono destinate a facilitare il passaggio dei cittadini verso i punti di prima accoglienza dopo l’allontanamento dalla zona rossa. Durante questo test saranno activate cinque aree di Incontro.

Il trasferimento tra le aree di Attesa e quelle di Incontro avverrà mediante autobus regionali organizzati dalla Protezione Civile della Regione Campania, in collaborazione con l’Agenzia regionale ACaMIR. L’esercitazione si concluderà nel pomeriggio.

In previsione della simulazione, il 11 ottobre è stato inviato un messaggio di test sui telefoni cellulari degli abitanti della Regione Campania, in cui si informava della Esercitazione Campi Flegrei 2024. Il messaggio avvisava gli utenti del test di IT-alert e informava sulla simulazione di un’attività vulcanica potenziale ai Campi Flegrei. Si invitava inoltre a visitare il sito www.it-alert.gov.it per comprendere il tipo di messaggio che si riceverebbe in caso di reale pericolo e per partecipare a un questionario. È importante notare che, a causa del fenomeno dell’overshooting, il messaggio potrebbe essere ricevuto anche da utenti che si trovano nelle regioni limitrofe alla Campania, evidenziando l’importanza della comunicazione in situazioni di emergenza.