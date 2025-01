Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo: FORMATORI/ DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE



Azienda: CFA



Descrizione:: Informazioni sul lavoro FORMATORI/ DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Ricerchiamo FORMATORI / DOCENTI… LUOGHI DI LAVORO PRIMO SOCCORSO COMUNICAZIONE E MARKETING SEDI Provincia di Brescia e Bergamo per la formazione…



Luogo:: Brescia