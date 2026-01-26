7.9 C
Animali

Istrice nelle Langhe e Roero

Istrice nelle Langhe e Roero

Il Museo civico Craveri di Storia naturale propone la conferenza “L’istrice. Nuova fauna di Langhe e Roero”. L’incontro si terrà a partire dalle 15.30 nei locali del museo e vedrà come relatori i medici veterinari Bruno Tibaldi e Giovanni Ercole.

L’evento è organizzato in occasione del Darwin Day, le celebrazioni per la nascita del celebre biologo Charles Darwin, che rappresentano un’opportunità per promuovere l’impresa scientifica. La conferenza sarà un’occasione per scoprire, capire e fare domande su un nuovo abitante delle colline, tra curiosità, scienza e territorio.

Durante la conferenza sarà visionato un esemplare di istrice imbalsamato proveniente dal diorama della sala degli habitat del museo. L’evento è gratuito e si consiglia di prenotare inviando una mail all’indirizzo [email protected].

