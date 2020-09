“Io credo che non si tratti di suicidio ma istigazione a suicidio“. Sono state queste le parole che Adua Del Vesco ha pronunciato con Massimiliano Morra oggi pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip.

I due stavano bevendo il caffè in accappatoio appoggiati al bancone della cucina e fra una chiacchiera e l’altra sono tornati a parlare della morte di Teodosio Losito, produttore e sceneggiatore morto per un apparente suicidio a gennaio dello scorso anno.

Teodosio Losito è colui che ha scoperto e lanciato Adua Del Vesco e la sua morte ha sconvolto l’attrice. Intervistata da Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano prima di entrare al GF Vip, Adua ha così parlato dell’uomo:

“Gli bastava uno sguardo per capirmi. Per me è stato un maestro di vita, per molto tempo è stato un padre, un fratello, un amico. Mi manca molto. […] Ho scoperto della sua morte il giorno dopo, alle 7 del mattino, con un messaggio che mi mandò un amico. Non capivo bene cosa fosse successo, così chiamai Teo al cellulare: mi ha risposto Alberto Tarallo, il suo compagno, e a quel punto capii tutto. Ho preso il primo volo dalla Sicilia per Roma, nonostante fossi in piena anoressia. Non volevo crederci, finché non l’ho visto. Ancora oggi non accetto la perdita, lo nego a me stessa: per me è come se fosse Teo fosse in un’altra città, magari all’estero. Ha rappresentato tanto, è stata la persona che mi ha capito prima di tutti e ha creduto nel mio talento”.