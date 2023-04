Istat, spesa per famiglie e disabili sotto la media Ue

– Rispetto alla media europea, l’Italia destina una quota importante del Pil alla protezione sociale 34,3% contro il 31,7% della media Ue, anche se la spesa in termini pro-capite 9.316 euro nel 2020 è leggermente inferiore al dato europeo 9.536 euro. Lo rileva l’Istat nel report ‘La spesa dei comuni per i servizi sociali. Anno 2020’.

In particolare le risorse per i disabili sono inferiori alla media Ue 476 euro annui, contro 669, così come quelle per le famiglie e i minori 339 euro annui, contro 753,” evidenziando una carenza di servizi, ad esempio di natura socio-assistenziale e socio-educativa”, si legge nel testo.

In generale, in Italia, le prestazioni in denaro assorbono una quota più ampia della spesa per protezione sociale rispetto alla media europea, a scapito delle spese per servizi di cura 77,3% prestazioni in denaro, contro il 66% in media a livello europeo, il 65% della Francia, il 61,7% della Germania.

“Per la funzione ‘vecchiaia’ – continua il testo – dove è preponderante la spesa previdenziale, l’Italia destina una spesa pubblica superiore alla media europea e in linea con altri paesi, come la Francia e l’Olanda 4.200 euro pro-capite l’anno”. Al Sud la spesa pro-capite per il welfare territoriale 66 euro è la metà della media nazionale 132 euro e poco più di un terzo di quella del Nord-est 184 euro.