Istat, sale ancora la fiducia di consumatori e imprese

– Il clima di fiducia delle imprese aumenta per il secondo mese consecutivo raggiungendo un livello comunque inferiore alla media del periodo gennaio-novembre 2022. L’aumento dell’indice è veicolato principalmente da giudizi e aspettative in miglioramento sia nel comparto dei servizi sia in quello delle costruzioni. Lo rileva l’Istat aggiungendo che anche il clima di fiducia dei consumatori registra un incremento per il secondo mese consecutivo. L’aumento è dovuto soprattutto ad un’evoluzione positiva delle opinioni sulla situazione economica del paese ivi comprese quelle sulla disoccupazione; le variabili riguardanti la situazione personale registrano un miglioramento più contenuto.

L’Istituto di statistica stima a dicembre un aumento sia dell’indice del clima di fiducia dei consumatori da 98,1 a 102,5 sia dell’indice composito del clima di fiducia delle imprese da 106,5 a 107,8.

Tutte le serie componenti l’indice di fiducia dei consumatori sono in miglioramento eccetto i giudizi sul bilancio familiare. I quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti aumentano, seppur con intensità diverse, riflettendo le variazioni registrate dalle singole variabili rilevate. In particolare, il clima economico e il clima futuro registrano gli incrementi più decisi rispettivamente da 95,2 a 106,3 e da 102,8 a 108,2; il clima personale e quello corrente aumentano in modo più contenuto nell’ordine da 99,0 a 101,2 e da 94,9 a 98,6.

Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia migliora in tutti i comparti ad eccezione della manifattura. Più in dettaglio, i servizi di mercato e soprattutto le costruzioni registrano gli incrementi più marcati l’indice passa da 99 a 102,3 e da 151,9 a 156,6, rispettivamente; nel commercio al dettaglio si stima un lieve aumento dell’indice da 112,4 a 112,6 mentre nella manifattura la fiducia è in peggioramento l’indice passa da 102,5 a 101,4.