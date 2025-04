Istat: l’inflazione prevista per il 2025 aumenta all’1,4%

L’Istat ha comunicato che l’inflazione acquisita per il 2025 è prevista al +1,4% per l’indice generale e +0,9% per la componente di fondo. A marzo, l’inflazione di fondo è rimasta stabile al +1,7%, mentre l’inflazione al netto dei soli beni energetici ha mostrato un lieve incremento, passando da +1,7% a +1,8%. Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) presenta una variazione mensile di +1,6% e annuale di +2,1%, rispetto al +1,7% del mese precedente. L’andamento generale riflette principalmente un aumento dei prezzi degli energetici non regolamentati, tornati positivi, e un’accelerazione nei prezzi dei tabacchi e degli alimentari non lavorati. I servizi relativi alle comunicazioni e ai settori ricreativi hanno inoltre contribuito a sostenere l’inflazione.

Tuttavia, i prezzi degli energetici regolamentati e dei servizi di trasporto hanno decelerato. L’incremento dell’indice generale è attribuibile principalmente ai prezzi degli energetici non regolamentati e ai servizi di trasporto. Confesercenti ha avvertito che l’inflazione crescente potrebbe ostacolare i consumi primaverili, sottolineando l’impatto negativo degli aumenti delle bollette. Questi aumenti sono in parte causati dalla crescita del prezzo del gas e dell’energia sul mercato libero, non completamente compensata dalla diminuzione dei prezzi della benzina e del gasolio.

Sebbene l’inflazione acquisita non susciti allerta immediata, l’aumento dei costi energetici richiede monitoraggio, poiché il 80% dei clienti è sul mercato libero. La risalita dei prezzi impatta sul potere d’acquisto delle famiglie, rischiando di frenare il già debole recupero dei consumi, con preoccupazioni per la spesa delle famiglie che sostiene attualmente l’economia.