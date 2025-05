Istat: Italia Sempre Più Vecchia e con Crescita Lenta

L’Italia continua a affrontare sfide significative, come evidenziato nel rapporto annuale dell’Istat. Si prevede un rallentamento del PIL per il 2025, con una crescita nel 2024 attestata al +0,7%, inferiore alla media europea. Francia e Spagna mostrano risultati migliori, mentre la Germania è in calo.

Pur migliorando i conti pubblici, la ripresa economica è segnata da una debolezza strutturale, attribuita alla bassa domanda interna e alla stagnazione degli investimenti. L’occupazione è aumentata dell’1,5% nel 2024, ma rimane la più bassa nell’Unione europea, al 62,2%, con un divario di 15 punti rispetto alla Germania. La situazione dei giovani è ancora più critica; sebbene i neet siano diminuiti del 7% dal 2019, il loro tasso rimane al 15,2%, secondo solo alla Romania. L’Italia ha il tasso di inattività più alto in Europa, aggravato dalla limitarata partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Nei primi mesi dell’anno, l’occupazione ha visto un progresso, principalmente grazie a lavori stabili, ma questi sono concentrati in settori a bassa produttività. La produttività dell’Italia è calata del 5,8% negli ultimi 24 anni, in contrasto con l’11-12% di crescita registrato in Francia, Spagna e Germania. Le conseguenze sono salari deboli; negli ultimi cinque anni, il potere d’acquisto è diminuito del 10,5%.

La povertà e l’esclusione sociale colpiscono oltre il 23,1% della popolazione, con un’incidenza quasi doppia nel sud del paese. Tuttavia, si osserva un segnale positivo nella produzione industriale, che ha mostrato segno positivo per la prima volta dal 2022, dopo un 2024 difficile, in cui ha perso il 4% su base annua, a fronte di una media Ue del 2,4%.

Fonte: www.rainews.it