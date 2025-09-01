Israele: ucciso il portavoce di Hamas, nuove tensioni a Gaza

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l’uccisione di Abu Obeida, portavoce dell’ala militare di Hamas, le Brigate Ezzedin al Qassam. Katz ha dichiarato che è stato eliminato a Gaza e «mandato a incontrare tutti i membri dell’asse del male provenienti da Iran, Gaza, Libano e Yemen».

In un’altra parte della situazione, è salpata la Global Sumud Flotilla in direzione di Gaza con circa 300 attivisti a bordo, tra cui personalità come Greta Thunberg e l’ex sindaca di Barcellona, Ada Colau. La missione ha l’obiettivo di “rompere l’assedio” di Gaza e fornire aiuti umanitari.

I miliziani Houthi hanno minacciato ritorsioni dopo la morte del loro ministro della Sanità, ucciso in un attacco israeliano. Il capo di stato maggiore degli Houthi ha affermato che la risposta sarà dura e strategica.

Nel frattempo, le famiglie degli ostaggi hanno indetto una manifestazione di massa per commemorare i 700 giorni di guerra a Gaza, davanti alla residenza del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Eventi di protesta stanno avvenendo anche davanti alle case di altri ministri israeliani.

Intanto, i bombardamenti israeliani a Gaza continuano a causare un alto numero di vittime. Secondo fonti locali, decine di civili sono stati uccisi negli attacchi, mentre il ministro della Salute di Gaza ha riferito che un numero elevato di vittime include persone in attesa di aiuti umanitari.

La crisi umanitaria a Gaza sta peggiorando, con report di morti per fame e malnutrizione a causa del blocco israeliano. Nell’ultimo giorno, sono stati registrati nuovi decessi, aggravando una situazione già critica.