Israele rilancia la diplomazia pubblica

Dopo il 7 ottobre, molti osservatori hanno sottolineato come Israele abbia prevalso sul fronte militare, ma abbia perso sul fronte mediatico. Pertanto, il governo israeliano ha deciso di istituire un nuovo consiglio direttivo per la diplomazia pubblica, per implementare le attività diplomatiche e di pubbliche relazioni.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato la nomina a capo del nuovo direttivo del diplomatico Naor Gilon, che è stato Ambasciatore d’Israele in Italia. Gilon è considerato uno dei diplomatici israeliani con maggiore esperienza e competenza, specialmente per quanto riguarda l’Europa e gli Stati Uniti.

Il Ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, ha stanziato oltre due miliardi di shekel per il nuovo organo, al fine di elaborare delle soluzioni per far uscire Israele dalla crisi diplomatica. Il nuovo capo del direttivo supervisionerà la creazione e l’integrazione di metodi avanzati per contrastare la guerra psicologica condotta dai nemici d’Israele in tutto il mondo.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che verranno coinvolti esperti in settori quali i media digitali, le nuove tecnologie, le comunicazioni, la creazione di contenuti, il marketing e la pubblicità. Sa’ar ha dichiarato che la battaglia per la percezione pubblica è una grossa sfida nazionale e che Israele deve aumentare le risorse e adottare metodi nuovi e aggiornati per investire nella guerra psicologica, che è il fondamento della sua sicurezza nazionale. Le decisioni dei leader mondiali riguardo a Israele sono direttamente influenzate dall’opinione pubblica dei loro Paesi, pertanto, oltre al fronte diplomatico, amplierà significativamente l’attività di diplomazia pubblica.