7.6 C
Roma
martedì – 6 Gennaio 2026
Politica

Israele riconosce Somaliland

Da stranotizie
Israele riconosce Somaliland

Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha definito il riconoscimento del Somaliland come una scelta “morale” che corrisponde alla “realtà”. Durante una visita alla Repubblica autoproclamata, ha spiegato che il Somaliland non è uno Stato virtuale, ma uno Stato funzionante fondato sui principi del diritto internazionale. Il Somaliland è una democrazia stabile da quasi 35 anni, filo-occidentale e amico di Israele.

Saar ha affermato che riconoscere la Repubblica del Somaliland come Stato indipendente e sovrano è la cosa moralmente giusta da fare. Ha aggiunto che Israele riconosce la semplice verità e la realtà esistente.

La Somalia, invece, condanna la visita di Saar in Somaliland, definendola una “incursione non autorizzata”. Il ministero degli esteri somalo ha dichiarato che una visita del genere senza l’esplicito consenso e autorizzazione del governo federale della Somalia è illegale, nulla e priva di valore. La Somalia considera il Somaliland parte del suo territorio.

Articolo precedente
Pallavolo A2F Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.