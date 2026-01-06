Israele riconosce Somaliland

Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha definito il riconoscimento del Somaliland come una scelta “morale” che corrisponde alla “realtà”. Durante una visita alla Repubblica autoproclamata, ha spiegato che il Somaliland non è uno Stato virtuale, ma uno Stato funzionante fondato sui principi del diritto internazionale. Il Somaliland è una democrazia stabile da quasi 35 anni, filo-occidentale e amico di Israele.

Saar ha affermato che riconoscere la Repubblica del Somaliland come Stato indipendente e sovrano è la cosa moralmente giusta da fare. Ha aggiunto che Israele riconosce la semplice verità e la realtà esistente.

La Somalia, invece, condanna la visita di Saar in Somaliland, definendola una “incursione non autorizzata”. Il ministero degli esteri somalo ha dichiarato che una visita del genere senza l’esplicito consenso e autorizzazione del governo federale della Somalia è illegale, nulla e priva di valore. La Somalia considera il Somaliland parte del suo territorio.