Israele pronto all’occupazione totale della Striscia di Gaza

La situazione in Medio Oriente continua a essere tesa, con Israele che annuncia la volontà di estendere la propria occupazione nella Striscia di Gaza. Secondo fonti ufficiali dell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, il governo israeliano è deciso a prendere il controllo dell’intera enclave, ritenendo che Hamas non rilascerà ostaggi senza una resa totale.

Attualmente, Israele controlla circa il 75% della Striscia, ma il nuovo piano prevede un’occupazione completa, comprese le zone dove si sospetta siano trattenuti gli ostaggi. Il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha manifestato riserve su questa strategia, ma Netanyahu ha chiarito che se non è d’accordo con il piano, deve dimettersi.

Le preoccupazioni per la situazione umanitaria sono in aumento, con milioni di civili che affrontano condizioni critiche. Nonostante il piano, le forze armate israeliane si sono espresse contrariamente all’occupazione totale della Striscia, valutando che ciò potrebbe mettere in pericolo la vita degli ostaggi.

Le divisioni all’interno del gabinetto di sicurezza israeliano si fanno sempre più evidenti. Mentre i rappresentanti di destra, come il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, spingono per un’ulteriore escalation, altri membri, tra cui il capo di stato maggiore Zamir e il ministro degli Esteri Gideon Saar, auspicano piuttosto un cessate il fuoco e la continuazione delle trattative per il rilascio degli ostaggi. I negoziati e la gestione della crisi rimangono dunque al centro del dibattito politico israeliano.