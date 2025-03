Israele nega aiuti umanitari a Gaza, l’Onu denuncia una violazione del diritto internazionale

Israele ha bloccato l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, rimandando i camion carichi di rifornimenti in Egitto. La decisione di Israele ha sollevato forti preoccupazioni a livello internazionale e ha portato l’Onu a dichiarare che questa azione rappresenta una violazione del diritto umanitario internazionale. Gli aiuti umanitari sono fondamentali per la popolazione di Gaza, che già affronta una crisi umanitaria acuta. Le forniture bloccate includono cibo, medicine e altri beni essenziali che sono necessari per la sopravvivenza della popolazione. L’Organizzazione delle Nazioni Unite e varie altre associazioni internazionali hanno chiesto a Israele di riesaminare la sua decisione e consentire la fornitura di assistenza umanitaria, sottolineando l’importanza di rispettare i diritti umani e le norme internazionali durante i conflitti. La situazione nella regione rimane tesa e critica, con milioni di persone in difficoltà e in attesa di un aiuto che sembra sempre più difficile da ottenere. Le reazioni alla decisione di Israele continuano a suscitare dibattiti e appelli per una risoluzione pacifica e giusta del conflitto.