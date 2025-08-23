Israele intensifica l’operazione a Gaza, bilancio tragico continua

Carri armati dell’esercito israeliano avanzano nel quartiere Sabra a Gaza, come documentato da un filmato pubblicato da Al Jazeera. Questa situazione evidenzia un’occupazione sempre più concreta della Striscia di Gaza.

L’esercito israeliano ha comunicato di operare alla periferia di Gaza in preparazione di una grande offensiva, con l’obiettivo di conquistare l’intera città. Secondo quanto riporta il Times of Israel, decine di migliaia di riservisti saranno richiamati al servizio a breve, con attacchi previsti nelle prossime settimane.

Nel frattempo, il bilancio dei palestinesi uccisi aumenta rapidamente. Oggi, gli attacchi israeliani hanno causato la morte di almeno 51 persone, tra cui 16 colpite mentre cercavano aiuto, come riportato da Al Jazeera. Il ministero della Salute di Gaza, sotto Hamas, ha dichiarato che oltre 62.000 persone sono state uccise dall’inizio della guerra, con un numero totale di 62.622 morti e oltre 157.673 feriti dal 7 ottobre.

A Tel Aviv, centinaia di manifestanti si sono riuniti per chiedere la fine della guerra e per affrontare la crisi alimentare nella Striscia di Gaza. Secondo Haaretz, i partecipanti, molti dei quali rappresentano l’Alto comitato di monitoraggio per i cittadini arabi di Israele, hanno esposto striscioni con frasi come “Fermiamo il genocidio” e immagini di bambini palestinesi malnutriti. Tra i gruppi che hanno partecipato ci sono anche vari partiti politici arabi e organizzazioni per la pace.