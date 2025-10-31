Israele in crisi: le proteste degli ultraortodossi e la leva militare

Gli ultraortodossi haredim di Israele si sono mobilitati contro la coscrizione obbligatoria, scendendo in piazza e scontrandosi con la polizia. Questa protesta segue anni di conflitti e perdita di vite. I sostenitori della coscrizione affermano che è inaccettabile che una parte della società si sottragga ai propri doveri, specialmente in un periodo di guerra.

Recentemente, Hamas ha consegnato alla Croce Rossa presunti resti di ostaggi, ma le famiglie dei rapiti attendono in silenzio sperando di poterli seppellire. A Gerusalemme, gli haredim hanno manifestato con cartelli che raffigurano studenti delle yeshiva, le scuole religiose. Questo atto è stato visto come una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha vissuto il traumatizzante attacco del 7 ottobre, che ha causato migliaia di morti e rapimenti.

I sentimenti tra gli israeliani stanno cambiando; alcuni, che in passato consideravano un onore servire nell’esercito, ora appoggerebbero la scelta dei propri figli di rifiutare la leva. La frustrazione cresce tra coloro che vedono il sacrificio richiesto da parte di alcuni per la sicurezza di tutta la nazione. La questione della coscrizione degli haredim non può più essere rimandata e deve essere affrontata dalla politica per il bene della coesione nazionale.