Israele espande presenza in Europa

La presenza delle imprese israeliane nel tessuto economico e tecnologico europeo continua ad ampliarsi. Secondo un nuovo studio, le società tecnologiche israeliane hanno aumentato la loro forza lavoro in Europa di circa il 5% all’anno negli ultimi tre anni.

Al gennaio 2025, il rapporto indica che 1.686 aziende tecnologiche israeliane operano in Europa con oltre 32.617 dipendenti, una crescita costante rispetto ai 30.936 dell’anno precedente e ai 29.317 del 2023. I Paesi con il più alto numero di imprese israeliane includono il Regno Unito, con oltre 700 aziende e quasi 7.000 occupati, seguito da Germania, Ucraina, Francia, Polonia e Spagna.

Circa il 60% delle imprese israeliane attive nel Vecchio Continente sono realtà consolidate con 8-12 anni di attività e strutture manageriali locali. In molte aziende, fino al 31% dei ruoli dirigenziali senior è già basato in Europa, percentuale che sale al 71% nel caso delle imprese di maggiori dimensioni.

Le imprese israeliane stanno occupando posizioni chiave soprattutto nei settori di intelligenza artificiale, cybersecurity, salute digitale, difesa e tecnologie ambientali. La struttura occupazionale nelle filiali europee mostra una forte concentrazione nelle attività di ricerca e sviluppo, seguite da ruoli commerciali e di assistenza clienti.

Paesi dell’Europa centrale e orientale stanno emergendo come centri logistici e tecnologici per i gruppi israeliani, attratti da costi operativi competitivi e da una crescente disponibilità di talenti locali. La crescita delle operazioni israeliane in Europa si inserisce in un quadro complesso, in cui la dimensione economica non sempre riflette la polarizzazione politica.