Israele e Palestina: le reali implicazioni economiche del conflitto

Gideon Levy, uno dei più noti giornalisti israeliani e editorialista di Haaretz, ha ricevuto a Roma il premio Kapuscinski al Festival della Letteratura di Viaggio. Abbiamo intervistato Levy in relazione al suo ultimo libro, Killing Gaza.

In un editoriale recente, Levy ha messo in luce le responsabilità di Israele nell’oppressione del popolo palestinese, esprimendo sorpresa per lo stupore della società israeliana. Secondo Levy, gli israeliani hanno smesso di vedere i palestinesi come esseri umani fin dai tempi del sionismo, preferendo considerarli come elementi da sostituire. La disumanizzazione dei palestinesi è proseguita per decenni, e gli eventi recenti hanno amplificato questo atteggiamento, con una parte significativa della popolazione israeliana convinta di avere il diritto di agire su Gaza senza considerare l’esistenza di palestinesi innocenti.

Levy sottolinea che la sinistra sionista in Israele sta perdendo terreno, poiché non ha né un piano né una leadership chiara. Molti partiti di sinistra, ad esempio, si oppongono all’iniziativa francese di riconoscere lo stato di Palestina, mostrando una mancanza di coesione e obiettivi.

Inoltre, sperimenta un’emigrazione di liberali da Israele e osserva che la società sta diventando sempre più fondamentalista. La condizione a Gaza è deteriorata, a tal punto che molti dei suoi contatti rimpiangono i tempi in cui lavoravano in Israele, descrivendo il presente come un periodo di genocidio e paura.

Infine, Levy critica la leadership israeliana per gli obiettivi dichiarati che ritiene solo facciate per giustificare la pulizia etnica, mentre gli interventi internazionali sono poco efficaci. La manipolazione dei sensi di colpa europei e la paura delle conseguenze politiche impediscono un’azione più decisa contro l’occupazione e l’apartheid.