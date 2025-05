Israele e le Startup: Lezioni Imperdibili per l’Europa

Il Paese è visto come un modello globale di innovazione, grazie a un ecosistema che promuove la scalabilità e attira capitale privato. Jeremie Kletzkine, imprenditore, analizza le difficoltà dell’Europa nel replicare questo successo, evidenziando la confusione tra digitale e innovazione, una visione limitata che si concentra sull’occupazione a breve termine e la mancanza di tolleranza per il fallimento. Secondo Kletzkine, senza la libertà di sbagliare, l’innovazione autentica non può prosperare.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com