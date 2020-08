Roberta Anati, CEO di AdlerInlight Technology Observatory, l’osservatorio nato per unire industria e innovazione sul territorio Italiano creando un asse con Israele, annuncia un nuovo importante progetto, siglato lo scorso 24 luglio in presenza di Roberto Selci di Biesse Group italiana, di Agmon Porat della LetLab di HamLet Israele, dell’Ambasciatore Italiano in Israele Gianluigi Benedetti e di Jonathan Hadar, Head of the Israel Economic Mission in Italy. Si tratta del ‘Biesse Innovation Lab‘ che prende il nome da Biesse, leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione del legno e di altri materiali, con cui è stato creato il lab, e che si pone l’obiettivo di rintracciare, e supportare, le startup italiane più idonee al fine di generare innovazione all’interno delle aziende che necessitano di una progressiva evoluzione per essere nuovamente competitive. Attraverso la creazione di un ambiente, dove coltivare le relazioni con il mondo accademico e i centri di ricerca, con altri acceleratori e con venture capital, AdlerInlight ha creato un vero e proprio modello d’avanguardia per guidare startup italiane e israeliane verso un reale accesso al mondo industriale.

Fonte