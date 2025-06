Israele e Iran: Vittime e Tensioni nello Scambio di Attacchi

Israele e Iran continuano a scambiarsi attacchi, alimentando l’alta tensione nella regione del Medio Oriente. Entrambi i paesi segnalano vittime, mentre cresce l’appello della comunità internazionale per una riduzione delle ostilità. Le notizie in diretta riportano la situazione in evoluzione.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com