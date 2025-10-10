24.3 C
Israele e Hamas: il Piano Trump avvia un nuovo cessate-il-fuoco

Tra la notte e la mattina del 9 ottobre, le delegazioni di Hamas e dello Stato di Israele si sono incontrate a Sharm el-Sheikh, raggiungendo un accordo per dare avvio alla prima fase del Piano Trump, grazie alla mediazione di Qatar, Turchia, Stati Uniti ed Egitto. Il documento, firmato in tarda mattinata e ratificato dal governo israeliano in serata, prevede un cessate-il-fuoco, l’aumento degli aiuti umanitari per la Striscia di Gaza e la liberazione di ostaggi israeliani (viventi e deceduti) in cambio di duemila prigionieri palestinesi, escluse alcune figure di rilievo.

Le Forze di difesa israeliane arretreranno in una nuova posizione, mantenendo il controllo del 53% della Striscia. Questa intesa ha provocato sollievo sia tra gli israeliani che tra i palestinesi, poiché è intervenuta in un momento di grande tensione interna in Israele e di profonde difficoltà a Gaza.

Le celebrazioni si sono diffuse tra le persone di Tel Aviv e tra le rovine della Striscia, con Trump che ha definito la giornata “storica” e ha accettato l’invito di Netanyahu a parlare alla Knesset. Entrambi i lati, governo e opposizione israeliana, hanno chiesto un riconoscimento per Trump, lodato come promotore della pace.

Tuttavia, la situazione resta complessa e le sfide future potrebbero complicare ulteriormente questo accordo, rendendo incerta la stabilità raggiunta.

