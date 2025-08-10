Israele e Gaza: tensioni crescenti e risposte internazionali

Israele sta affrontando una crescente solitudine diplomatica a seguito della decisione di intensificare le operazioni contro Hamas, mirata a conquistare Gaza City e procedere con lo sgombero forzato di un milione di persone. Questa mossa ha suscitato forti reazioni da parte della comunità internazionale, compresi appelli all’Onu e la condanna da parte di diversi Paesi occidentali, tra cui Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia, che hanno redatto un documento che respinge con fermezza l’azione israeliana, sottolineando i rischi per gli ostaggi e la necessità di un cessate il fuoco immediato.

Steve Witkoff, emissario dell’amministrazione Trump, ha recentemente incontrato il premier qatariota al-Thani in Spagna per incentivare negoziati volti a una tregua. Gli Stati Uniti, nel contesto di nuove dichiarazioni da parte del presidente francese Macron, hanno notato un irrigidimento della posizione di Hamas. Anche la Russia e un gruppo di circa venti Stati arabi hanno attaccato il piano israeliano, considerandolo una “pericolosa escalation”.

Sul fronte umanitario, sono continuati i lanci aerei di aiuti, inclusa la partecipazione di un aereo C-130 italiano, che contribuirà con cento tonnellate di alimenti. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ribadito l’impegno dell’Italia ad assistere la popolazione bisognosa. Tuttavia, nonostante gli aiuti, la situazione rimane critica, con decessi per denutrizione che continuano a verificarsi.

Internamente, le tensioni tra i vertici israeliani sono palpabili, con divergenze sul piano d’azione per Gaza. Mentre il Gabinetto di sicurezza si concentra sull’annientamento di Hamas, il generale Eyal Zamir mette in guardia contro la proposta di un’operazione prolungata che potrebbe costare ingenti perdite. Nel frattempo, le preoccupazioni riguardano l’evoluzione della sorte degli ostaggi, con manifestazioni in corso a Tel Aviv per chiedere la fine del conflitto.