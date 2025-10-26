Israele e Gaza: sfide nella gestione della sicurezza e aiuti

Squadre della Croce Rossa sono attive nella zona di Rafah, nel sud di Gaza, collaborando con le autorità egiziane per cercare i corpi degli ostaggi deceduti. Secondo quanto riportato, membri di Hamas si sono uniti ai volontari della Croce Rossa nella ricerca di un ostaggio specifico. Inoltre, sono stati segnalati interventi della Croce Rossa anche nella zona della Linea Gialla a Gaza City, dove le forze israeliane sono ancora operative.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha confermato di operare a Gaza come intermediario neutrale per facilitare il recupero dei resti degli ostaggi in conformità con gli accordi di cessate il fuoco, senza fornire dettagli sulle operazioni in corso per garantire la sicurezza di tutti gli involucrati.

Nel frattempo, un portavoce del governo israeliano ha dichiarato che Israele manterrà il controllo della sicurezza sulla Striscia di Gaza, anche dopo la fine dei combattimenti. Sono state autorizzate le squadre della Croce Rossa e delle autorità egiziane a raggiungere aree precedentemente vietate, ampliando così l’accesso umanitario. Il primo ministro israeliano ha autorizzato l’ingresso di una squadra tecnica egiziana per assistere nelle operazioni di ricerca.

Il premier Netanyahu ha ribadito che Israele non ha bisogno di alcun via libera per agire contro i suoi nemici, affermando la sua agenda di sicurezza indipendente. Riguardo alla forza internazionale prevista a Gaza, Netanyahu ha specificato che Israele avrà il diritto di veto su quali nazioni possano essere incluse. Infine, il ministro della Difesa ha ordinato all’esercito di concentrare gli sforzi sulla distruzione dei tunnel nel territorio controllato.