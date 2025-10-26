18.1 C
Roma
domenica – 26 Ottobre 2025
Economia

Israele e Gaza: sfide nella gestione della sicurezza e aiuti

Da stranotizie
Israele e Gaza: sfide nella gestione della sicurezza e aiuti

Squadre della Croce Rossa sono attive nella zona di Rafah, nel sud di Gaza, collaborando con le autorità egiziane per cercare i corpi degli ostaggi deceduti. Secondo quanto riportato, membri di Hamas si sono uniti ai volontari della Croce Rossa nella ricerca di un ostaggio specifico. Inoltre, sono stati segnalati interventi della Croce Rossa anche nella zona della Linea Gialla a Gaza City, dove le forze israeliane sono ancora operative.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha confermato di operare a Gaza come intermediario neutrale per facilitare il recupero dei resti degli ostaggi in conformità con gli accordi di cessate il fuoco, senza fornire dettagli sulle operazioni in corso per garantire la sicurezza di tutti gli involucrati.

Nel frattempo, un portavoce del governo israeliano ha dichiarato che Israele manterrà il controllo della sicurezza sulla Striscia di Gaza, anche dopo la fine dei combattimenti. Sono state autorizzate le squadre della Croce Rossa e delle autorità egiziane a raggiungere aree precedentemente vietate, ampliando così l’accesso umanitario. Il primo ministro israeliano ha autorizzato l’ingresso di una squadra tecnica egiziana per assistere nelle operazioni di ricerca.

Il premier Netanyahu ha ribadito che Israele non ha bisogno di alcun via libera per agire contro i suoi nemici, affermando la sua agenda di sicurezza indipendente. Riguardo alla forza internazionale prevista a Gaza, Netanyahu ha specificato che Israele avrà il diritto di veto su quali nazioni possano essere incluse. Infine, il ministro della Difesa ha ordinato all’esercito di concentrare gli sforzi sulla distruzione dei tunnel nel territorio controllato.

Articolo precedente
Nuovo Governo in Kosovo, Kurti alla guida della Repubblica
Articolo successivo
Registro crediti di carbonio e green jobs in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.