Israele Distrugge Arsenale Iraniano: Escalation Imminente

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha distrutto gran parte dell’arsenale di missili balistici iraniani in un’operazione militare iniziata il 13 giugno. In un videomessaggio, Netanyahu ha affermato che nell’operazione è stato colpito un impianto di arricchimento nucleare e sono stati eliminati alti comandanti militari e scienziati nucleari.

L’operazione, denominata “Rising Lion”, ha visto l’impiego di 200 aerei da combattimento che hanno attaccato oltre 100 obiettivi in Iran. La finalità principale dell’azione è di neutralizzare il programma nucleare iraniano, considerato una minaccia esistenziale per Israele. Netanyahu ha descritto le autorità iraniane come confuse e deboli, invitando il popolo iraniano a ribellarsi contro il regime islamico.

In risposta, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha lanciato decine di missili contro obiettivi militari in Israele, inclusi basi aeree e il Ministero della Difesa a Tel Aviv. Israele ha confermato che alcuni bersagli sono stati colpiti ma ha anche dichiarato che la maggior parte dei missili è stata intercettata dai sistemi di difesa.

La situazione resta tesa e c’è il rischio che il conflitto si intensifichi, potenzialmente sfociando in un conflitto regionale di vasta portata, con conseguenze imprevedibili per la sicurezza globale e la stabilità del Medio Oriente. La comunità internazionale sta monitorando attentamente l’evoluzione della crisi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: agenparl.eu