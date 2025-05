Israele: Contestazioni per Yuval Raphael all’Eurovision 2025

Nuove contestazioni hanno colpito Yuval Raphael durante le prove dell’Eurovision Song Contest 2025. Giovedì 15 maggio, in vista della seconda semifinale, alcuni spettatori hanno interrotto la sua esibizione utilizzando fischietti e sventolando bandiere non autorizzate, tra cui una palestinese. Il personale di sicurezza è intervenuto prontamente, identificando e accompagnando i manifestanti fuori dalla sala.

Video diffusi in rete hanno mostrato il pubblico che fischiava e sventolava la bandiera palestinese vicino al palco. In un comunicato, l’emittente svizzera SRG SSR ha espressamente ringraziato coloro che contribuiscono all’evento, sottolineando l’impegno per un’atmosfera inclusiva e sicura.

Questa non è la prima volta che l’artista è al centro di polemiche. Durante l’evento di apertura dell’Eurovision, un manifestante pro-Gaza ha insultato Yuval sventolando una bandiera palestinese e mimando gesti intimidatori. La cantante, sopravvissuta all’attacco di Hamas durante il festival Nova il 7 ottobre 2023, ha visto la tv israeliana Kan presentare una denuncia formale per l’odio crescente contro di lei.

Yuval Raphael, 24 anni e originaria di Ra’anana, ha iniziato la sua carriera musicale lo scorso anno, dopo aver vinto il talent show “The Rising Star”. La sua passione per la musica è influenzata da rock band come Scorpions e Led Zeppelin, oltre a icone pop come Beyoncé e Celine Dion.

