Israele: campagna elettorale

In Israele è iniziata la campagna elettorale, che si preannuncia come la più dura e feroce della storia del Paese. La campagna elettorale non si concentrerà sui temi dell’economia e della politica, ma sulle responsabilità per il pogrom del 7 ottobre e la successiva guerra per liberare gli ostaggi di Hamas.

Sullo sfondo, ci sono le questioni relative ai rapporti con il popolo palestinese e il rapporto con Donald Trump e la sua strategia politica per risolvere la crisi di Gaza. Il ministro della Difesa Israel Katz ha dato il via alla campagna elettorale con due mosse importanti: l’annunciata chiusura della radio delle Forze Armate, Galei Tzahal, e la decisione di occupare il nord della Striscia di Gaza con unità speciali israeliane.

Tuttavia, dopo una dura reazione americana, Katz è stato costretto a negare le proprie intenzioni. Nel frattempo, Netanyahu ha iniziato la sua campagna elettorale presentando una proposta di legge per creare una commissione d’inchiesta politica sul 7 ottobre, nonostante il capo dell’Idf, il generale Eyal Zamir, abbia chiesto una commissione indipendente.

La proposta di Netanyahu mostra la volontà di rallentare i lavori della commissione e di ridurre al minimo i possibili contraccolpi negativi per lui. Le Forze Armate hanno già istituito più di una commissione d’inchiesta sulle proprie responsabilità e le hanno condotte con estrema severità.

La tradizione governativa israeliana prevede commissioni d’inchiesta indipendenti, composte da alti magistrati o ex generali. Tuttavia, Netanyahu intende imporre una commissione politica di sei membri, tre decisi dalla maggioranza di governo e tre dall’opposizione, con lo scopo di coprire le responsabilità del governo stesso.

Le famiglie delle vittime e degli ostaggi del 7 ottobre hanno denunciato la strumentalità del progetto di commissione, mentre l’opposizione politica ha annunciato di boicottare i lavori della commissione. Lo scontro sulle responsabilità del 7 ottobre è solo all’inizio.

