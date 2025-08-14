Israele aumenta truppe in Striscia, 11 palestinesi uccisi

Il capo di Stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha approvato un nuovo piano operativo per le forze armate israeline (Idf) nella Striscia di Gaza, che prevede un aumento della prontezza delle truppe e il reclutamento di riservisti. Recentemente, Israele ha portato a termine operazioni in zone come Zeitoun. Inoltre, il governo israeliano sarebbe in trattativa con cinque Paesi — Indonesia, Somaliland, Uganda, Sud Sudan e Libia — per accogliere palestinesi disposti a lasciare la Striscia.

Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha annunciato l’approvazione di un piano di insediamento nella regione E1 della Cisgiordania, che prevede la costruzione di 3.401 unità abitative per coloni. Smotrich ha dichiarato che questo progetto metterà fine all’idea di uno Stato palestinese.

Nel frattempo, la situazione nella Striscia di Gaza continua a essere critica: secondo fonti mediche, 11 palestinesi sono stati uccisi oggi in attacchi israeliani, mentre ieri si sono registrati almeno 98 morti, tra cui 5 bambini. Papa Leone ha rinnovato l’appello per risolvere la crisi umanitaria: “Non possiamo continuare così, c’è bisogno di liberare gli ostaggi e di prestare attenzione a chi sta morendo di fame.”

Nel contesto delle operazioni umanitarie, l’Italia ha accolto sei bambini palestinesi bisognosi di cure, arrivati all’aeroporto di Roma Ciampino con un volo dell’Aeronautica militare. Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato che in totale 31 bambini sono stati trasferiti in Italia per ricevere assistenza medica.