Israele amplia zona di controllo a Gaza

L’Ufficio Stampa Governativo ha dichiarato che le forze di occupazione israeliane hanno ampliato la zona gialla a est della città di Gaza dopo un massacro avvenuto mercoledì. L’occupazione ha bombardato la città di Gaza e Khan Yunis, provocando 25 morti, tra cui un’intera famiglia, e decine di feriti, alcuni in condizioni critiche.

L’esercito di occupazione ha compiuto un nuovo attacco, avanzando nell’area orientale della Striscia di Gaza e modificando la posizione della Yellow Line, ampliando la zona sotto il suo controllo di 300 metri. Ha circondato decine di famiglie che vivono in queste aree e che non sono riuscite a fuggire dopo essere state colte di sorpresa dall’incursione dei carri armati.

Il GMO ha sottolineato che questi crimini rappresentano un chiaro disprezzo israeliano per la decisione di cessate il fuoco, che ha provocato l’uccisione di oltre 300 persone e centinaia di feriti. Ha avvertito che il silenzio dei mediatori e dei garanti ha incoraggiato Israele a continuare questi crimini e le violazioni del cessate il fuoco.

Il portavoce del Movimento Hamas, Hazem Qassem, ha affermato che l’occupazione israeliana ha commesso una grande strage nella Striscia di Gaza nonostante l’esistenza di un accordo per fermare la guerra. Ha invitato tutte le parti che hanno firmato l’accordo a prendere misure urgenti per fermare l’aggressione dell’occupazione e le sue violazioni dell’accordo. 25 cittadini sono stati martirizzati e decine sono stati feriti negli attacchi aerei israeliani.