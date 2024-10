Israele 7 ottobre, commemorazione nella Sinagoga di Roma

Il 7 ottobre si è svolta alla Sinagoga di Roma una commemorazione in ricordo delle vittime del massacro perpetrato da Hamas nel sud di Israele. L’area del ghetto accanto al Tempio Maggiore è stata blindata per garantire la sicurezza dell’evento. La cerimonia è iniziata con un minuto di silenzio e una preghiera recitata dal rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, che ha ringraziato il governo italiano per la protezione fornita, sottolineando l’odio cieco che ha caratterizzato gli eventi di quel giorno e la solitudine della comunità ebraica in queste situazioni. Di Segni ha anche menzionato la percezione di un doppio standard nell’approccio della comunità internazionale verso le questioni di antisemitismo.

Alla commemorazione era presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha lasciato l’evento senza rilasciare commenti alla stampa. Nel suo intervento, Meloni ha descritto il 7 ottobre 2023 come una data drammatica per il popolo israeliano, ricordando l’aggressione di Hamas contro civili innocenti, tra cui donne e bambini. Ha messo in evidenza l’importanza di non dimenticare quel massacro e ha parlato degli ostaggi ancora in attesa di tornare a casa.

La premier ha ribadito che ci si deve opporre fermamente a ciò che è accaduto, ritenendo che la reticenza attuale nel farlo rappresenti un antisemitismo in crescita, confermato da recenti manifestazioni pubbliche. Meloni ha riaffermato il diritto legittimo di Israele a difendersi, sottolineando la necessità di farlo nel rispetto del diritto internazionale umanitario e di non ignorare il drammatico numero di vittime civili innocenti a Gaza, esposte sia al cinismo di Hamas, sia alle operazioni militari israeliane.

Ha inoltre dichiarato che le conseguenze degli attacchi di Hamas hanno dato origine a un’escalation regionale potenzialmente imprevedibile. Pertanto, è compito di tutti cercare di ripristinare il dialogo e lavorare per una de-escalation. Meloni ha sottolineato l’impegno dell’Italia, in qualità di Presidente di turno del G7, per un cessate il fuoco immediato a Gaza, la liberazione degli ostaggi israeliani e la stabilizzazione del confine israelo-libanese, sostenendo gli sforzi di mediazione per una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due Stati.