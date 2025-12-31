9.5 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Attualità

Israele: 20.900 obiettivi colpiti su tutti i fronti

Da stranotizie
Israele: 20.900 obiettivi colpiti su tutti i fronti

Le Forze di Difesa israeliane hanno pubblicato un resoconto di fine anno in cui affermano di aver colpito circa 20.900 obiettivi su tutti i fronti. Le operazioni condotte indicano un’ampia attività militare su diversi fronti, tra cui Gaza, Libano, Cisgiordania, Iran e Yemen.

Secondo il rapporto, le Forze di Difesa israeliane hanno mobilitato circa 307mila riservisti durante l’anno e hanno condotto circa 430 operazioni su tutti i fronti, colpendo quindi oltre 20mila obiettivi. Le forze navali hanno accumulato circa 130mila ore di navigazione e condotto 50 attacchi marittimi.

Nella Striscia di Gaza, l’esercito afferma che quasi 14mila terroristi sono stati uccisi e più di 19.500 obiettivi di “infrastrutture terroristiche” sono stati distrutti, inclusi depositi di armi e strutture di comando. Decine di alti comandanti di Hamas sono stati eliminati, tra cui leader di brigata, battaglione e compagnia.

In Libano, le Idf hanno riferito di aver ucciso circa 380 agenti di Hezbollah e colpito quasi mille obiettivi, documentando al contempo circa 1.920 violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico. Al comando centrale, responsabile della Cisgiordania e di altre aree centrali di Israele, l’esercito afferma di aver ucciso circa 230 terroristi, arrestato circa 7.400 sospetti e sequestrato oltre 1.300 armi.

Il rapporto descrive anche le operazioni israeliane più lontane, inclusi gli attacchi in Iran, dove le Idf affermano che decine di alti funzionari del regime e 11 scienziati nucleari sono stati uccisi nell’ambito dell’Operazione “Rising Lion”. In Yemen, invece, alti funzionari militari e governativi Houthi sono stati presi di mira in operazioni aeree.

Le Idf segnalano che 91 soldati sono caduti in “circostanze legate alla guerra” durante l’anno, 821 sono rimasti feriti e coinvolti in evacuazioni mediche, assistenza psicologica, addestramento e logistica, mentre i combattimenti proseguivano su più fronti.

Articolo precedente
Inflazione in calo
Articolo successivo
Grande Fratello Vip a rischio in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.