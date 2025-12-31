Israele: 20.900 obiettivi colpiti su tutti i fronti

Le Forze di Difesa israeliane hanno pubblicato un resoconto di fine anno in cui affermano di aver colpito circa 20.900 obiettivi su tutti i fronti. Le operazioni condotte indicano un’ampia attività militare su diversi fronti, tra cui Gaza, Libano, Cisgiordania, Iran e Yemen.

Secondo il rapporto, le Forze di Difesa israeliane hanno mobilitato circa 307mila riservisti durante l’anno e hanno condotto circa 430 operazioni su tutti i fronti, colpendo quindi oltre 20mila obiettivi. Le forze navali hanno accumulato circa 130mila ore di navigazione e condotto 50 attacchi marittimi.

Nella Striscia di Gaza, l’esercito afferma che quasi 14mila terroristi sono stati uccisi e più di 19.500 obiettivi di “infrastrutture terroristiche” sono stati distrutti, inclusi depositi di armi e strutture di comando. Decine di alti comandanti di Hamas sono stati eliminati, tra cui leader di brigata, battaglione e compagnia.

In Libano, le Idf hanno riferito di aver ucciso circa 380 agenti di Hezbollah e colpito quasi mille obiettivi, documentando al contempo circa 1.920 violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico. Al comando centrale, responsabile della Cisgiordania e di altre aree centrali di Israele, l’esercito afferma di aver ucciso circa 230 terroristi, arrestato circa 7.400 sospetti e sequestrato oltre 1.300 armi.

Il rapporto descrive anche le operazioni israeliane più lontane, inclusi gli attacchi in Iran, dove le Idf affermano che decine di alti funzionari del regime e 11 scienziati nucleari sono stati uccisi nell’ambito dell’Operazione “Rising Lion”. In Yemen, invece, alti funzionari militari e governativi Houthi sono stati presi di mira in operazioni aeree.

Le Idf segnalano che 91 soldati sono caduti in “circostanze legate alla guerra” durante l’anno, 821 sono rimasti feriti e coinvolti in evacuazioni mediche, assistenza psicologica, addestramento e logistica, mentre i combattimenti proseguivano su più fronti.