Israel Festival 2025: arte e cultura in tutto il Paese

Torna l’Israel Festival di Gerusalemme, uno degli eventi culturali più significativi del Paese, con una novità importante: dal 16 luglio al 14 agosto 2025, il festival si estenderà a livello nazionale, coinvolgendo diverse comunità locali. L’obiettivo è quello di portare arte e cultura di alta qualità in ogni angolo di Israele, dalla Galilea al Negev.

Quest’edizione prevede una collaborazione attiva con artisti e comunità locali, con eventi in varie località. Tra i luoghi scelti ci sono Majdal Shams, Kiryat Shmona, il Kibbutz Kfar Blum, Ofakim, e altri centri nel sud del Paese, oltre ai tradizionali spazi di Gerusalemme. Ciascuna sede presenterà eventi distintivi che riflettono l’identità culturale delle aree ospitanti, creando un mosaico culturale variegato e stimolante.

Il festival mira a rinforzare il tessuto sociale tra le varie comunità israeliane, offrendo l’opportunità di apprezzare tanto l’arte locale quanto quella internazionale. L’espansione è parte di un’iniziativa più ampia per promuovere il turismo culturale, in particolare nel nord del Paese attraverso il progetto Restart the Galilee, volto a sostenere eventi culturali e sportivi per stimolare l’economia del territorio.

Tra i principali spettacoli vi saranno “Speeches Against Despair”, che vivacizza discorsi storici con artisti di grande calibro, e “Music People”, una performance con giovani talenti provenienti dal nord. Non mancheranno opere come “Al-Malab”, esplorando temi di infanzia e memoria, e “From Ashes to Gold”, un’esibizione del noto trombettista Avishai Cohen con l’Orchestra Sinfonica di Gerusalemme.

Inoltre, “Coming Home” e “Brothers” arricchiranno il programma con le loro proposte originali, affiancate da eventi come il tributo per il 25° anniversario del Mifal HaPais Sapir Prize for Literature, che riunirà scrittori e artisti in una sessione speciale.