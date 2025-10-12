Ispezioni a Bologna: irregolarità lavorative nei ristoranti

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna, insieme ai militari del Comando Provinciale, hanno effettuato controlli su esercizi pubblici e attività commerciali nel centro e nella provincia di Bologna. L’obiettivo degli ispettori era verificare il rispetto delle normative sul lavoro e sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Le ispezioni hanno rivelato numerose irregolarità. Sono state riscontrate situazioni di lavoro “in nero”, con lavoratori impiegati senza contratto e senza comunicazione di assunzione. Inoltre, sono emerse violazioni relative alla sicurezza sul lavoro, come la mancata formazione dei lavoratori sui rischi e l’assenza di visite mediche di idoneità per i dipendenti. Anche il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), obbligatorio per la sicurezza, risultava non aggiornato.

In particolare, sono stati controllati due ristoranti etnici a gestione straniera nel centro di Bologna. In uno di essi, è stato identificato un lavoratore “in nero” su sette dipendenti. Inoltre, non era stata fornita la formazione necessaria e mancavano le visite mediche per gli altri lavoratori. Nel secondo ristorante, è stata riscontrata la carenza di aggiornamento del D.V.R.

In seguito alla scoperta del lavoratore “in nero”, è stata applicata una maxi sanzione e si è proceduto con la sospensione dell’attività imprenditoriale, poiché la percentuale di lavoratori irregolari superava il 10% del totale. Per le violazioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, i titolari delle attività sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.