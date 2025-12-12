Ispezione scuole Toscana

La relatrice Onu, Francesca Albanese, ha tenuto degli incontri nelle scuole di Pisa e Massa per parlare di Palestina. Secondo due esponenti di FdI, Albanese avrebbe sostenuto che il governo è complice del genocidio a Gaza e che gli studenti dovevano occupare. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare quanto accaduto in alcune scuole in Toscana.

Albanese ha tenuto incontri durante l’orario scolastico in due istituti scolastici. Secondo quanto riportato, la relatrice speciale per i territori occupati della Palestina è stata coinvolta dalla rete ‘Docenti per Gaza’ in una serie di incontri che sono stati poi forniti alle scuole medie e superiori del territorio italiano. Il caso è scoppiato dopo che Albanese ha tenuto alcuni incontri sul suo libro “Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite dalla Palestina” al liceo scientifico Dini e alla scuola media Massa 6.

Secondo Matteo Bagnoli e Christian Nannipieri, esponenti locali di Fratelli d’Italia, Albanese avrebbe ripetuto i suoi soliti mantra, sostenendo che il Governo Meloni sia composto da fascisti e complice di un genocidio, accusando Leonardo di essere una azienda criminale e arrivando persino a incitare gli studenti ad occupare le scuole. Il ministro ha dichiarato di aver letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. Le ispezioni mirano a verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità degli organi scolastici coinvolti.

Il Comitato docenti del Liceo Eugenio Montale di Pontedera ha intervenuto sulla polemica, affermando che la presenza della dottoressa Albanese all’assemblea d’istituto degli studenti è del tutto infondata. Il Comitato ha precisato che l’attività formativa con Albanese è stata condivisa con gli studenti, inserita nel quadro delle iniziative promosse dalla scuola per favorire la partecipazione democratica, la conoscenza delle istituzioni internazionali e il dialogo tra studenti e professionisti impegnati in contesti globali. La scuola opera nel rispetto delle norme, promuovendo valori di pluralismo, senso critico, libertà di pensiero e partecipazione responsabile, e rigetta ogni tentativo di stravolgere i fatti con interpretazioni scorrette o denigratorie.