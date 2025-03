Ispettore di Cantiere per Gallerie Naturali

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Ispettore di cantiere gallerie naturali



Azienda: Hunters Group



Descrizione del lavoro: Società di Ingegneria Italiana con spiccata esperienza nel campo della realizzazione di grandi Opere in Italia e all’Estero sta potenziando il Team del settore “Direzione Lavori Italia” per sostenere e assistere i principali Player Italiani per lo sviluppo di medie e grandi infrastrutture in ambito Stradale/Autostradale, Edilizia, Idraulico/Fluviale, Risanamento Ambientale, Ferroviario, Marittimo e Aeroportuale.Principali responsabilitàSettore: AutostradaleResponsabilità: Assistente del Direttore dei Lavori, assicurerà il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni, in conformità con le prescrizioni stabilite nel capitolato d’appalto ed alle specifiche tecniche contrattuali. In particolare, avrà cura dei seguenti compiti:§ sorveglianza e programmazione dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto§ verificare, in collaborazione con il Responsabile Controllo Qualità Materiali, la validità dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali§ verificare che le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità e dalle normative vigenti§ controllare le attività delle imprese e dei subappaltatori relativamente all’esecuzione dei lavori§ gestire l’intera fase di collaudo dei lavori e assistere alle prove in sito§ predisporre, unitamente al referente contabile, gli atti contabili ed eseguire le misurazioni necessarie per la quantificazione dei lavoriPrincipali caratteristiche richieste§ Laurea triennale in Ingegneria/Geologia, o diploma di Geometra o Perito§ Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale§ 5 anni di esperienza lavorativa con funzioni analoghe a quelle richieste maturata preferibilmente nella realizzazione di gallerie naturali con metodo tradizionale§ disponibilità a tempo pieno in loco per tutta la durata dei lavori§ Conoscenza specifica in: Normative di riferimento (codice appalti/D. Lgs. 81/08) – Programmazione lavori – Controllo qualità – Gestione e verifica attiva di collaudoCompletano il profilo le seguenti attitudini:§ Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi assegnati§ Ottime capacità organizzative e di problem solving§ Ottime capacità di analisi e sintesi dei contenuti§ Spiccata predisposizione al lavoro di squadra§ Predisposizione all’utilizzo di dispositivi digitali per le verifiche in campoIl presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.Stai cercando un Ispettore di cantiere gallerie naturali per la tua azienda?Offerte similiBIM SpecialistComo25 persone hanno già visualizzato questa offertaIngegnere Strutturista – infrastruttureMilano24 persone hanno già visualizzato questa offertaSoftware EngineerMonza e della brianza43 persone hanno già visualizzato questa offertaVuoi sapere di più sui profili di Ispettore di cantiere gallerie naturali?Candidatura per Ispettore di cantiere gallerie naturali

Luogo: Firenze