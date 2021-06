Dal malore di uno dei vip al mare mosso che non ha permesso in rientro in barca.

Quest’anno la finale de L’Isola dei Famosi è stata diversa dal solito, visto che i concorrenti sono rimasti in Honduras. Un naufrago ha raccontato a Casa Chi cosa succedeva dietro le quinte dell’ultima puntata del reality. Andrea Cerioli ha spiegato come la produzione ha organizzato il post Isola per i vip.

“Il dietro le quinte in pratica succedeva questo. Appena venivi eliminato ti portavano in un posto dietro la Palapa. La prima cosa che fanno è darti da mangiare. Stavamo lì e c’erano i parenti e anche la Martani, che resta un punto di domanda. Questa è fuori come un cul* si è fatta 9.000 km per abbracciarmi.

Appena esci per il televoto ti dicono di seguirli, giri l’angolo e ti ritrovi gli eliminati e i parenti. Quindi è stato bellissimo. Siamo stati dietro un’oretta ad aspettare l’annuncio del vincitore. – ha continuato l’ex naufrago – Poi appena ha vinto Awed ci hanno caricato tutti in elicottero. C’erano troppe onde e non potevamo andare in barca verso il villaggio. Stavamo in un posto chiuso dove eri controllatissimo.

E proprio Cerioli si è sentito male durante il viaggio di ritorno. Andrea ha chiuso in maniera “epica” la sua avventura a L’Isola.

Il malore di un naufrago in aereo.

“Se ho mangiato tanto nella struttura? Ti dico la verità, ho bevuto tanto. Mi sono sentito davvero male. Pensa che nel viaggio di ritorno eravamo a Città del Messico e ho iniziato a vomitare, hanno dovuto chiamare subito un medico. Sono stato tanto male, in aereo sdraiato nel corridoio con il medico che mi dava della roba. Mai successo nella mia vita e invece è accaduto.

Bevi, bevi, bevi la sera prima, poi rifallo dopo e il mio corpo si è spento. Poi mettici gli 80 giorni di Isola. Non ho retto più e sono crollato. Il medico mi ha dato 3 pastiglie, continuavo a sudare e avevo freddo, lui è tornato con altre 2 pillole e mi sono addormentato fino a Parigi“.

