Isola, gli spagnoli di Supervivientes battono il record italiano

Durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi Pamela Camassa e Luca Vetrone si sono sfidati per una delle prove più temute del reality. I naufraghi si sono giocati la collana del leader sul Girarrosto. Nessuno dei due concorrenti voleva mollare, Luca ha avuto anche un incidente imbarazzante durante il gioco (qui per vedere il video) e così la produzione ha deciso di stoppare la prova a 10 minuti, segnando così il record de L’Isola italiana.

Isola dei Famosi, gli spagnoli di Supervivientes battono Luca e Pamela.

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Supervivientes e Asraf Beno e Bosco Blach si sono sfidati sulla Noria Infernal (il Girarrosto). Proprio come la Camassa e Vetrone, anche i due naufraghi ispanici non accennavano a mollare e così il conduttore ha fissato il tempo limite a 15 minuti e 10 secondi, ben oltre i 10 minuti di Pamela e Luca.

“Un anno fa Marta Peñate e Nacho de Borbón avevano raggiunto il tempo record della Noria Infernal di Survivientes. Quest’anno però qualcuno li hanno superati. – si legge sul sito di Supervivientes – Si tratta di una delle prove più dure e impressionanti del programma e sottopone i concorrenti a uno sforzo fisico impressionante. Asraf e Bosco non si sono lasciati abbattere e hanno fatto il miglior tempo di sempre. Asraf e Bosco hanno superato i 15 minuti di tempo sulla ‘Noria Infernale’. Il programma ha deciso di proclamarli entrambi vincitori e di non andare oltre”.

A me sono sembrati un’eternità i 10 minuti di Luca e Pamela, quindi non oso immaginare i telespettatori spagnoli che sono stati 15 minuti davanti alla tv a vedere quei due girare senza sosta…