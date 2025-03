Isola di Pag, una delle più affascinanti della Croazia per vivere un’estate da sogno

Sole, mare e tanto divertimento caratterizzano l’isola di Pag in Croazia, un luogo dove la vita notturna si fonde con tradizioni culturali. Pag, quinta isola più grande della Croazia, è rinomata per la sua movida, che ricorda le atmosfere della Riviera Romagnola. Oltre al divertimento, l’isola offre meravigliose spiagge e importanti testimonianze storiche. Nella città di Pag si può visitare un centro storico fondato in epoca romana e influenzato dalla dominazione veneziana, ammirando la cattedrale di Santa Maria e altre chiese storiche.

Novalja, il secondo centro urbano dell’isola, rappresenta il cuore pulsante del divertimento, con la famosa spiaggia di Zrće, paragonata a Ibiza per le sue feste e DJ di fama internazionale. Per chi ama la natura, ci sono opportunità di escursionismo nei parchi nazionali e nel Sentiero Lunare, un percorso suggestivo.

Le spiagge di Pag, come Zrće, Rucica, Caska, Simuni, Sveti Duh e Planjka-Trinćel, offrono diverse esperienze, dalle feste ai momenti di relax. Zrće è famosa per i suoi club e feste, mentre Rucica è perfetta per chi cerca tranquillità. Caska, con la sua storia romana, è ideale per le famiglie, mentre Simuni è ben attrezzata con comfort e servizi.

La vita notturna di Pag è vivace, con locali come il Cocomo Club e il Papaya Club, conosciuto per l’apertura continua. Pag è quindi una meta perfetta per chi cerca una combinazione di divertimento, cultura e bellezze naturali.