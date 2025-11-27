10 C
Isola d’Elba: eventi di Natale

Da stranotizie
L’Isola d’Elba si prepara a vivere l’inverno con un ricco calendario di esperienze che uniscono tradizione, magia e cultura. Le festività natalizie sono il fulcro della programmazione, grazie al progetto “Natale, Magie di Luci” che avvolge il borgo di Capoliveri in atmosfere luminose e suggestive.

La destinazione si conferma vivace e attrattiva anche nella stagione più fredda, ideale per chi desidera vivere un turismo autentico ed esperienziale. In diversi comuni dell’isola non mancheranno i tradizionali mercatini di Natale, organizzati dall’associazione Elba Creativa. Tra gli eventi “must to be” che saranno protagonisti del periodo più scintillante dell’anno ci sono il Villaggio di Natale a Capoliveri, il Parco Minerario di Rio e la mostra di mattoncini Lego Elba Brick.

Il borgo di Capoliveri si animerà con un fitto programma di iniziative che trasformerà le piazze in veri e propri scenari a tema, pronti ad accogliere residenti e visitatori. Tra le proposte più attese torna la pista di pattinaggio ecologica in ghiaccio sintetico, completamente gratuita, e i laboratori creativi per bambini. Il Parco Minerario di Rio offre un viaggio unico attraverso archeologia, tradizioni e curiosità, con possibilità di organizzare tour guidati e itinerari tematici.

La mostra Elba Brick, allestita a Marina di Campo, propone un percorso che va dalla storia delle costruzioni Lego fino alle più recenti creazioni a tema, con pezzi da collezione, grandi allestimenti e numerose creazioni originali. L’isola d’Elba si prepara così a vivere un’inverno ricco di events e attrazioni, pronto ad accogliere turisti e visitatori in un’atmosfera di festa e magia. Per maggiori informazioni: www.visitelba.info.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
