Lavori in corso per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi che partirà non appena terminerà questo Grande Fratello Vip. Alla conduzione troveremo per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi e sembrerebbe essere stato confermato anche l’inviato Massimiliano Rosolino, ma su quest’ultimo nome non ci metterei la mano sul fuoco.

Il cast fisso degli opinionisti non è ancora stato scelto, mentre molti candidati naufraghi sono già stati contattati. Fra loro ci sarebbero Olga Plachina (compagna di Aldo Montano nonché campionessa olimpica), Loredana Lecciso con sua figlia Jasmine e l’ex di Pamela Prati, Luigi Oliva.

A loro potrebbero aggiungersi due nomi, a mio avviso improbabili. Il primo perché troppo famoso, il secondo invece perché troppo poco famoso.

Il primo sarebbe infatti Ambra Angiolini, come anticipata da Gabriele Parpiglia a Casa Chi. Con l’attrice ovviamente non ci sarebbe stato al momento nessun contatto ufficiale ma solo una “voglia della conduttrice”.

“I sogni di Ilary Blasi sono due donne: una la snoccioliamo adesso. Il suo sogno è Ambra Angiolini all’Isola dei Famosi. Ma vi ripeto, approfondiremo la settimana prossima non chiedetemi il ruolo o cosa”.

Il secondo nome è invece quello di Jedà, il baby fidanzato di Vera Gemma, come scritto dal settimanale Oggi.

“Ilary Blasi, già nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi aveva mostrato di apprezzare la simpatia di Jeda, che ospitava in studio per dare man forte alla fidanzata Vera Gemma. Ora il giovane produttore musicale rientrerebbe nella rosa dei concorrenti della prossima edizione de L’Isola…”

