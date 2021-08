C’è un nome che circola per ogni edizione de L’Isola dei Famosi, ma che non finisce mai nel cast ufficiale ed è quello di Luca Dorigo. L’ex tronista due anni fa è stato vicinissimo a sbarcare in Honduras al posto di Jeremias Rodriguez, ma alla fine il fratello di Belen è partito nonostante un infortunio. Il bel dj in un’intervista rilasciata a Nuovo ha svelato perché probabilmente non lo vedremo mai nel reality di Ilary Blasi: “Se mi piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi? Certo che sì. Non mi chiamano. Come mai? Penso che non saprebbero come mettermi in difficoltà“.

E i più maligni tra i miei lettori penseranno “non lo chiamano perché nessuno si ricorda di lui” e io però vi ricordo che il 50% del cast di quest anno era un mix tra il “ma chi?” e “ah, esiste ancora“.

Luca ha parlato anche della situazione particolare che sta vivendo, infatti per colpa della pandemia ha dovuto mettere da parte il suo lavoro: “La situazione è quella che è. Fare il dj adesso è impossibile. Quindi adesso faccio qualsiasi lavoro. Ma non c’è niente di strano in questo. Non mi vergogno certo di tosare prati o posare pavimenti di parquet. Non si può mica stare fermi per troppo tempo. Mi domando con che coscienza la gente rimanga con le mani in mano nell’attesa che qualcosa cambi. I miei genitori mi hanno insegnato il senso del dovere. Poi quando si potrà tornerò finalmente a fare musica. Inoltre imparate più di un mestiere perché nella vita potrebbe sempre servirvi”.

