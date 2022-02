Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta piano piano delineando e secondo quanto trapelato da TvBlog, in Honduras potrebbero sbarcare in qualità di unico concorrente un intero gruppo musicale. Non un gruppo qualunque, ma nientepopodimeno che i Cugini di Campagna.

La volontà sarebbe quella di arruolare tutti e quattro, ma come scritto dai miei colleghi probabilmente non tutti potrebbero essere interessati ad accettare. I Cugini, infatti, attivi dagli anni Settanta, hanno ormai una certa. I gemelli Michetti, Ivano e Silvano, hanno 75 anni; il biondo Nick Luciani ne ha 52; mentre la new entry Tiziano Leonardi ne ha 38.

I Cugini di Campagna, in passato, hanno già partecipato ad un reality show. Nel 2006, in Marocco, hanno partecipato a La Fattoria di Barbara d’Urso insieme a Katia Ricciarelli ed Aldo Montano. In quell’occasione diventarono contadini Ivano e Silvano Michetti. Per questo motivo nulla vieterebbe a Nick Luciani di prendersi una “rivincita” in Honduras.

I Cugini di Campagna, di nuovo sulle prime pagine per la querelle con i Maneskin, al momento sono fra gli indiziati nel ricoprire il ruolo di Lumaca a Il Cantante Mascherato.

Cugini di Campagna contro i Maneskin: “Basta copiarci!” * https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/A8RHJc4KpR — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 7, 2021

Isola dei Famosi 2022, chi c’è e chi non c’è: i papabili nuovi naufraghi

Nonostante manchi un poco più di un mese al debutto, il cast de L’Isola dei Famosi sembrerebbe essere tutt’altro che chiuso. Fra i papabili concorrenti – oltre i Cugini di Campagna – ci sarebbero Ilona Staller, la ballerina Matilde Brandi, l’attore Nicolas Vaporidis, l’ex gieffina Floriana Secondi ed Alex Nuccetelli. Largo spazio anche al ritorno di alcuni ex naufraghi che questa volta si porterebbero appresso un parente. Fra loro ci sarebbero Carmen Di Pietro col figlio, Guendalina Tavassi col fratello, Lory Del Santo col fidanzato e Jeremias Rodriguez col padre.