Isola dei Famosi, un ex naufrago: “Ho dormito per strada sulle panchine”

Insieme a Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi è stato una vera voce fuori dal coro dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Il critico e storico dell’arte a molti è sembrato snob, ma non tutti sanno che nel suo passato ha avuto anche un periodo in cui ha dormito per strada sulle panchine. L’ex naufrago in un’intervista rilasciata al settimanale Vero ha dichiarato che quando aveva 20 anni si è innamorato di una ‘punkabbestia’ e che con lei ha passato diverse notti all’aperto. Daniele ha poi ricordato questa ragazza, che adesso è morta.

“Avevo circa vent’anni quando a Roma, ero in Piazza Trilussa, incontrai una ragazza…Oggi la definirebbero negativamente una punkabbestia. Abbiamo iniziato a parlare e poi è nata una frequentazione. In quei pochi mesi dormivo per strada o sulle panchine. È finita perché a un certo punto quella libertà senza limiti mi ha iniziato a spaventare e così ci siamo allontanati. – come riportano Isa e Chia – Ripenso a quel periodo con profonda tristezza, ho saputo che poi lei è venuta a mancare qualche anno fa. Le sarò grato per sempre, averla conosciuta mi ha fatto ritrovare il senso della vita. Ho voluto portare in quel microcosmo dell’Isola dei Famosi le regole che osservo nella mia vita: sono un anarchico mendicante…l’Isola segue la logica dell’utile: se peschi, mangi. Occorrerebbe invece pensare agli insegnamenti di San Francesco, nulla di quello che abbiamo ci appartiene. E allora alla logica dell’utile bisognerebbe sostituire quella del dono”.

